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Месси, подъем! В пять утра фанат "ПСЖ" разбудил футболистов "Барселоны"

10 марта, 19:22

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Болельщик включил пожарную тревогу в гостинице

Сегодня в Париже будет сыгран ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка "Пари Сен-Жермен" – "Барселона".

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А накануне встречи забавный случай произошел в парижском отеле, где остановилась "Барселона". Болельщик парижан снял комнату в том же отеле, где расположилась делегация каталонского клуба и включил пожарную тревогу.

Поклонник "ПСЖ" планировал сделать это посреди ночи, но дождался, когда фанаты парижан закончили запускать фейерверки перед отелем "Барселоны". Пожарную тревогу он включил около 5 часов утра, когда наступила тишина. За свою выходку болельщик был задержан и провел под стражей пять часов.

В первом матче "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Барселону" со счетом – 4:1.

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