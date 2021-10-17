17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Матч Барселона – Динамо отримав високий статус ризику від МВС Іспанії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
17 жовтня, 13:36
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Матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів між Барселоною і Динамо в Іспанії оголошений поєдинком з дуже великою зоною ризику. Такий статус матчу дали в МВС Іспанії
Динамо і Барселона зіграють у Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Albert Gea
Динамо і Барселона зіграють у Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Albert Gea

Зустріч пройде 20 жовтня в Барселоні на стадіоні "Камп Ноу". Раніше ми писали, що перед матчем з киянами Барселона зняла обмеження для глядачів.

Держкомісія по боротьбі з насильством, расизмом, ксенофобією і нетерпимістю в спорті порахувала, що в поєдинку Барселона – Динамо висока ймовірність прояву расизму і ксенофобії, повідомляється на сайті interior.gob.es.

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Такий же статус отримав поєдинок Атлетіко – Ліверпуль, який відбудеться в Мадриді вдень раніше.

Після двох турів Динамо має в своєму активі один бал, а Барселона ще не набирала очки в Лізі чемпіонів. Більш того, перші два матчі каталонці програли із загальною різницею голів 0:6. Також в групі виступають Бенфіка і Баварія.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забиті 8
Пропущені 0
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забиті 0
Пропущені 5
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П

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Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 жовт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Дніпро-1
11
16:12
22
4
Ворскла
10
19:7
21
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Металіст 1925
11
11:14
16
8
Десна
10
13:16
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
11
7:19
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
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