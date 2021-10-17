Матч Барселона – Динамо отримав високий статус ризику від МВС Іспанії

Матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів між Барселоною і Динамо в Іспанії оголошений поєдинком з дуже великою зоною ризику. Такий статус матчу дали в МВС Іспанії

Динамо і Барселона зіграють у Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Albert Gea

Зустріч пройде 20 жовтня в Барселоні на стадіоні "Камп Ноу". Раніше ми писали, що перед матчем з киянами Барселона зняла обмеження для глядачів.

Держкомісія по боротьбі з насильством, расизмом, ксенофобією і нетерпимістю в спорті порахувала, що в поєдинку Барселона – Динамо висока ймовірність прояву расизму і ксенофобії, повідомляється на сайті interior.gob.es.

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Такий же статус отримав поєдинок Атлетіко – Ліверпуль, який відбудеться в Мадриді вдень раніше.

Після двох турів Динамо має в своєму активі один бал, а Барселона ще не набирала очки в Лізі чемпіонів. Більш того, перші два матчі каталонці програли із загальною різницею голів 0:6. Також в групі виступають Бенфіка і Баварія.