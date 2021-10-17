17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Матч Барселона – Динамо получил высокий статус риска от МВД Испании

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 октября, 13:36
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Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и Динамо в Испании объявлен поединком с очень большой зоной риска. Такой статус матча дали в МВД Испании
Динамо и Барселона сыграют в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Albert Gea
Динамо и Барселона сыграют в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Albert Gea

Встреча пройдет 20 октября в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Ранее мы писали, что перед матчем с киевлянами Барселона сняла ограничения для зрителей.

Госкомиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте посчитала, что в поединке Барселона – Динамо высока вероятность проявления расизма и ксенофобии, сообщается на сайте interior.gob.es.

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Такой же статус получил поединок Атлетико – Ливерпуль, который состоится в Мадриде днем ранее.

После двух туров Динамо имеет в своем активе один балл, а Барселона еще не набирала очки в Лиге чемпионов. Более того, первые два матча каталонцы проиграли с общей разницей голов 0:6. Также в группе выступают Бенфика и Бавария.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забитые 8
Пропущеные 0
Разница 8
Результаты последних матчей: В В
2
Бенфика Бенфика Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забитые 0
Пропущеные 5
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забитые 0
Пропущеные 6
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

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4.48

1.63

Барселона

20 окт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
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Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Днепр-1
11
16:12
22
4
Ворскла
10
19:7
21
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
10
10:7
18
7
Металлист 1925
11
11:14
16
8
Десна
10
13:16
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
11
7:19
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
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