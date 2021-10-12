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Все, чтобы победить Динамо! Барселона снимает ограничения для зрителей

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
12 октября, 20:45
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Матч Лиги чемпионов 20 октября в Лиге чемпионов может пройти при переполненных трибунах. В Каталонии сняли ограничения на посещение спортивных мероприятий
Стадион Камп Ноу. Фото: REUTERS/Albert Gea
Стадион Камп Ноу. Фото: REUTERS/Albert Gea

Испанская Барселона получила разрешение полностью заполнять стадион на домашних играх. В Каталонии сняли ограничения на посещение культурных и спортивных мероприятий.

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Таким образом, в ближайших матчах Камп Ноу сможет заполняться на 100 процентов.

17 октября Барселона дома примет Валенсию в матче чемпионата Испании, а 20 октября – киевское Динамо в игре Лиги чемпионов.

Каталонцы ужасно стартовали на групповом этапе ЛЧ. Проиграли Баварии и Бенфике с одинаковым счетом – 0:3.

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Динамо сыграло вничью с Бенфикой – 0:0 и разгромно уступило Баварии – 0:5.

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Заб.
Пр.
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0
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И
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О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
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19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
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