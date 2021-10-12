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ПСЖ --
Лейпциг --
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Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
Боруссія Д --
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Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Баварія --
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Вільярреал --
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Все, щоб перемогти Динамо! Барселона знімає обмеження для глядачів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
12 жовтня, 20:45
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Матч Ліги чемпіонів 20 жовтня в Лізі чемпіонів може пройти при переповнених трибунах. У Каталонії зняли обмеження на відвідування спортивних заходів
Стадіон Камп Ноу. Фото: REUTERS/Albert Gea
Стадіон Камп Ноу. Фото: REUTERS/Albert Gea

Іспанська Барселона отримала дозвіл повністю заповнювати стадіон на домашніх іграх. У Каталонії зняли обмеження на відвідування культурних та спортивних заходів.

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Отже, в найближчих матчах Камп Ноу зможе заповнюватися на 100 відсотків.

17 жовтня Барселона вдома прийматиме Валенсію в матчі чемпіонату Іспанії, а 20 жовтня – київське Динамо в грі Ліги чемпіонів.

Каталонці жахливо стартували на груповому етапі ЛЧ. Програли Баварії і Бенфіці з однаковим рахунком – 0:3.

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Динамо зіграло внічию з Бенфікою – 0:0 і розгромно поступилося Баварії – 0:5.

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Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забиті 8
Пропущені 0
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забиті 0
Пропущені 5
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
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