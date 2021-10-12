Все, щоб перемогти Динамо! Барселона знімає обмеження для глядачів

Матч Ліги чемпіонів 20 жовтня в Лізі чемпіонів може пройти при переповнених трибунах. У Каталонії зняли обмеження на відвідування спортивних заходів