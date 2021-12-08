Луческу назвав склад Динамо на останній матч у Лізі чемпіонів

Динамівці у Лісабоні грають матч проти Бенфіки. Раніше "біло-сині" втратили шанси пробитися до плей-оф єврокубків

Динамо Київ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів Динамо зіграє із Бенфікою. Поєдинок пройде в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луж" та розпочнеться о 22:00.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Бенфіка – Динамо.

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Тренерський штаб киян назвав стартовий склад.

Динамо: Бущан, Тимчик, Сирота, Забарний, Миколенко, Буяльський, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Циганков, Гармаш

У запасі: Бойко, Шабанов, Караваєв, Андрієвський, Шепелєв, Леднєв, Антюх, Де Пена, Кулач, Вітіньо, Шкурін, Рамірес

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Динамо проведе свій останній поєдинок у нинішніх єврокубках. Кияни за будь-яких розкладів займуть четверте місце в групі і залишаться без євровесни.

Бенфіка вийде у плей-оф Ліги чемпіонів, якщо обіграє Динамо, а Барселона втратить очки у паралельному матчі з Баварією.