Бенфіка – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

В останньому поєдинку групового раунду Ліги чемпіонів Динамо Мірчі Луческу протистоїть у Лісабоні Бенфіці, кольори якої захищає українець Роман Яремчук

У середу, 8 грудня, київське Динамо прощається з єврокубками виїзним матчем заключного раунду Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Початок поєдинку престижу на "Ештадіу та Луж" – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція протистояння з відео, фото та коментарями.

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СИТУАЦІЯ У ГРУПІ Е

Баварія достроково вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з першого місця.

Барселона вийде у плей-офф ЛЧ, якщо сьогодні обіграє у гостях Баварію, або якщо Бенфіка втратить очки у матчі з Динамо.

Бенфіка вийде у плей-офф ЛЧ, якщо обіграє Динамо, а Барселона втратить очки у паралельному матчі з Баварією.

Динамо за будь-яких розкладів займе четверте місце в групі і залишиться без євровесни.

ГРОШІ

Незважаючи на відсутність турнірного значення гри в Лісабоні для Динамо, футболісти київської команди сьогодні можуть заробити солідні премії перед відпусткою. За перемогу належить 2,8 млн євро призових від УЄФА, за нічию – 930 тисяч євро.

Орієнтовні склади

БЕНФІКА: Влоходимос; Морато, Отаменді, Вертонген; Жілберто, Вайгль, Жоау Маріу, Грімальдо; Рафа Сілва, Яремчук, Дарвін Нуньєс

Не зіграють: Веріссімо (коліно), Піньо (коліно), Радоньїч (м'яз)

"Висять" на картці: Рафа Сілва, Грімальдо, Жоау Маріу, Отаменді, Вайгль

ДИНАМО: Бущан; Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко; Андрієвський, Шепелєв; Караваєв, Буяльський, де Пена; Кулач

Не зіграють: Бесєдін (коліно), Кендзера (коронавірус)

"Висить" на картці: Гармаш

Яремчук vs Динамо / Фото: Getty Images

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Тренер Бенфіки Жорже Жезуш / Фото: Reuters

Головний тренер Бенфіки Жоржі Жезуш:

"У Динамо шість людина стартового складу грають у збірній України, а 13 – викликаються до її лав. Динамо зіграло чудові матчі у групі. Ця команда добре володіє м'ячем, добре почувається у захисті та добре виходить у контратаку. Тактично вона дуже підкована завдяки своєму тренеру. Це буде дуже складний поєдинок".

"Якщо переможемо, ми можемо потрапити до плей-офф ЛЧ, але все залежить від іншої гри. У нас лише одна мета – грати на перемогу, знаючи, що суперник створить багато проблем, у цьому я не сумніваюся".

"У нас є шанси пробитися до 1/8 фіналу ЛЧ, борючись заочно з Барселоною. Але не варто забувати, що за останні 18 років каталонці жодного разу не втрачали цієї можливості".

Мірча Луческу / Фото: Reuters

Головний тренер Динамо Мірча Луческу:

"Нас чекає остання гра в Лізі чемпіонів. Сподіваюся, що мої діти поставляться до неї професійно. Хочу, щоб вони продовжили демонструвати ту гру, яку вони показували раніше в турнірі. Команда добре провела дві зустрічі з Барселоною та матч з Баварією вдома. Ми заслуговували у цих матчах більшого. Десь підвела удача, і нам не вдалося набрати в них очки".

"Ці діти другий рік грають разом, і вдалі ігри з Барселоною та Баварією показали, що ми на правильному шляху. Вважаю, що у тому ж першому матчі з Бенфікою у Києві ми мали вигравати, але нам трохи не пощастило".

"Ми маємо намагатися не дати лісабонцам продемонструвати свою гру".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом матчу аналітики букмекерських контор називають Бенфіку. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.29, на нічию – 6.00, на перемогу Динамо – 11.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків наступна:

виграш Бенфіки – 75%

нічия – 16%

виграш Динамо – 9%

найімовірніший рахунок – 2:0

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі поєдинок Бенфіка – Динамо 8 грудня, починаючи з 22:00 за київським часом, покаже відеосервіс Megogo.

Дивіться, як перед Бенфікою Динамо обіграло Верес 3:0