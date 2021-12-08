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Луческу назвал состав Динамо на последний матч в Лиге чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
8 декабря, 21:10
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Динамовцы в Лиссабоне играют матч против Бенфики. Ранее "бело-синие" потеряли шансы пробиться в плей-офф еврокубков
Динамо Киев
Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов Динамо сыграет с Бенфикой. Поединок пройдет в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" и начнется в 22:00.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Бенфика – Динамо.

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Тренерский штаб киевлян назвал стартовый состав.

Динамо: Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Гармаш

В запасе: Бойко, Шабанов, Караваев, Андриевский, Шепелев, Леднев, Антюх, Де Пена, Кулач, Витиньо, Шкурин, Рамирес

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Динамо проведет свой последний поединок в нынешних еврокубках. Киевляне при любых раскладах займут четвертое место в группе и останутся без евровесны.
Бенфика выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет Динамо, а Барселона потеряет очки в параллельном матче с Баварией.

Групповой этап
Группа E
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
5
1
2
2
5
9
-4
5
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П Н

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Бенфика

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22:00

Динамо

1.31

5.60

11.00

Заря

Завтра

19:45

Буде-Глимт

3.75

3.85

1.90
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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Пятница, 10 декабря
17:00
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19:30
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