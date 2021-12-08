Луческу назвал состав Динамо на последний матч в Лиге чемпионов

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов Динамо сыграет с Бенфикой. Поединок пройдет в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" и начнется в 22:00.
Мы ведем онлайн-трансляцию матча Бенфика – Динамо.
Тренерский штаб киевлян назвал стартовый состав.
Динамо: Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Гармаш
В запасе: Бойко, Шабанов, Караваев, Андриевский, Шепелев, Леднев, Антюх, Де Пена, Кулач, Витиньо, Шкурин, Рамирес
"" #UCL#BenficaDynamopic.twitter.com/IoufdhcsfT— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 8, 2021
Динамо проведет свой последний поединок в нынешних еврокубках. Киевляне при любых раскладах займут четвертое место в группе и останутся без евровесны.
Бенфика выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет Динамо, а Барселона потеряет очки в параллельном матче с Баварией.