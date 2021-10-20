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2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
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Луческу хвалився, що краще Лобановського. А слабо повторити легендарні 4:0?

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 19:42
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Сьогодні Динамо зіграє проти Барселони в Лізі чемпіонів. З року в рік протистояння цих двох команд змушують згадати легендарної поєдинок 1997 року
/ Фото: Getty Images, AFP

Барселона прийме Динамо на стадіоні "Камп Ноу", початок – о 19:45. Барселона – Динамо трансляція вже доступна на нашому сайті.

Барселона – Динамо: у скільки і де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Каталонський клуб невдало стартував в поточному сезоні, а в Лізі чемпіонів навіть ще жодного разу не вразив ворота суперників, програвши дві стартові зустрічі з однаковим рахунком 0:3.

Можливо, кияни зможуть скористатися кризою Барселони і піднести сюрприз експертам, як це було в 1997 році!

Перед цим кияни розгромили Барселону 3:0 на "Олімпійському", тому каталонці жадали розплати на своєму полі. Але який же шок був у місцевих фанатів після фінального свистка!

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Хет-трик Андрія Шевченка і м'яч Сергія Реброва змусили вболівальників Барселони аплодувати геніальній грі підопічних Валерія Лобановського.

Мірча Луческу не раз порівнював себе з легендарним українським тренером і навіть заявляв, що він краще за нього. Що ж, сьогодні у нього є прекрасний шанс довести це на ділі.

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