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Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
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Металлист 1925 --
Заря --
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Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Луческу хвастался, что лучше Лобановского. А слабо повторить легендарные 4:0?

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
20 октября, 19:42
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Сегодня Динамо сыграет против Барселоны в Лиге чемпионов. Из года в год противостояние этих двух команд заставляют вспомнить легендарной поединок 1997 года
Мирча Луческу и Валерий Лобановский
Мирча Луческу и Валерий Лобановский / Фото: Getty Images, AFP

Барселона примет Динамо на стадионе "Камп Ноу", начало – в 19:45. Барселона – Динамо трансляция уже доступна на нашем сайте.

Барселона – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

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Каталонский клуб неудачно стартовал в текущем сезоне, а в Лиге чемпионов даже еще ни разу не поразил ворота соперников, проиграв две стартовые встречи с одинаковым счетом 0:3.

Возможно, киевляне смогут воспользоваться кризисом Барселоны и преподнести сюрприз экспертам, как это было в 1997 году!

Перед этим киевляне разгромили Барселону 3:0 на "Олимпийском", поэтому каталонцы жаждали расплаты на своем поле. Но какой же шок был у местных фанатов после финального свистка!

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Хет-трик Андрея Шевченко и мяч Сергея Реброва заставили болельщиков Барселоны аплодировать гениальной игре подопечных Валерия Лобановского.

Мирча Луческу не раз сравнивал себя с легендарным украинским тренером и даже заявлял, что он лучше него. Что ж, сегодня у него есть прекрасный шанс доказать это на деле.

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Десна
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9
Верес
11
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15
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