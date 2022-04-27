Ліверпуль – Вільярреал: де і у скільки дивитись матч Ліги чемпіонів

Мерсисайдці вважаються одними з фаворитів цього розіграшу ЛЧ, але на шляху до фіналу у них стоїть переможець Ліги Європи

В команд буде потужна підтримка / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Сьогодні на "Енфілді" пройде півфінальний матч Ліги чемпіонів. Ліверпуль зіграє проти Вільярреала.

Ліверпуль може вийти до свого десятого фіналу Кубка/Ліги чемпіонів, тоді як Вільярреал у вирішальних матчах цього турніру ще не грав.

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Коли матч. Гра Ліверпуля та Вільярреала пройде 27 квітня і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Вільярреалвже йде на нашому сайті.

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Крім того, поєдинок Ліги чемпіонів можна переглянути через програму Megogo.

Хто фаворит. Аналітики букмекерських контор вважають англійський клуб фаворитом цього протистояння. Котирування на матч: перемога Ліверпуля – 1.35, нічия – 5.30, перемога Вільярреала – 10.00.

Коефіцієнт на вихід у фінал: Ліверпуля – 1.16, Вільярреала – 5.65. У відсотках це 82 на 18 на користь мерсисайдців.

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Дивіться, як Ліверпуль готувався до матчу:

Дивіться, як Вільярреал готувався до матчу: