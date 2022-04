Ліверпуль – Вільярреал: онлайн півфіналу Ліги чемпіонів

У середу, 27 квітня, відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Ліверпуль приймає Вільярреал.

Один із фаворитом турніру зустрічається з командою, яка минулого сезону виграла Лігу Європи.

Матч Ліверпуль – Вільярреал розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Ми проведемо текстову трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів.

У єврокубках команди зустрічалися лише одного разу. І також у півфіналі, але Ліги Європи.

Цікаво, що тоді у фіналі ЛЕ-2016 Ліверпуль поступився Севільї (1:3), яку очолював нинішній тренер Вільяреала Унай Емері.

Англійський клуб розправився з Бенфікою – 3:1 та 3:3.

А іспанці сенсаційно вибили з турніру Баварію – 1:0 та 1:1.

Юрген Клопп, головний тренер Ліверпуля:

Унай Емері, головний тренер Вільярреала:

Ліверпуль: "Існують деякі паралелі з тріумфальним сезоном 2018/19, коли Ліверпуль теж переслідував Манчестер Сіті у Прем'єр-лізі. Здається, що ця обставина допомагає команді Юргена Клоппа показувати свою найкращу гру на всіх фронтах. Коли червоні знаходяться у своїй найкращій формі та злагоджено працює весь командний механізм, зупинити їх практично неможливо.

Вільярреал: "На Вільяреал ставлять небагато, проте свою силу іспанці довели ще минулого сезону, коли виграли Лігу Європи. У цій Лізі чемпіонів вони встигли вибити Ювентус і Баварію, то чому б у другому півфіналі Ліги чемпіонів в історії клубу не замахнутися на більше?"

Англійців букмекери вбачають у фіналі. Котирування на матч: перемога Ліверпуля – 1.35, нічия – 5.30, перемога Вільярреала – 10:00.

Коефіцієнт на прохід: Ліверпуля – 1.16, Вільярреала – 5.65.

We all live in a red and white Kop



Our #LIVVIL programme cover pic.twitter.com/fehAuNnHAY