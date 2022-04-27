Ливерпуль – Вильярреал: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Мерсисайдцы считаются одними из фаворитов этого розыгрыша ЛЧ, но на пути к финалу у них стоит действующий победитель Лиги Европы

У команд будет мощная поддержка / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня на "Энфилде" пройдет полуфинальный матч Лиги чемпионов. Ливерпуль сыграет против Вильярреала.

Ливерпуль может выйти в свой десятый финал Кубка/Лиги чемпионов, тогда как Вильярреал в решающих матчах этого турнира еще не играл.

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Когда матч. Игра Ливерпуля и Вильярреала пройдет 27 апреля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Вильярреал уже идет на нашем сайте.

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Кроме того, поединок Лиги чемпионов можно посмотреть через приложение Megogo.

Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор считают английский клуб фаворитом этого противостояния. Котировки на матч: победа Ливерпуля – 1.35, ничья – 5.30, победа Вильярреала – 10.00.

Коэффициент на выход в финал: Ливерпуля – 1.16, Вильярреала – 5.65. В процентах это 82 на 18 в пользу мерсисайдцев.

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Смотрите, как Ливерпуль готовился к матчу:

Смотрите, как Вильярреал готовился к матчу: