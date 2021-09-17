"Лимон" за 3 очки: команда Вернидуба заробила цілий статок завдяки перемозі над Шахтарем

Успішний старт у Лізі чемпіонів значно поліпшив не тільки клубний бюджет Шерифа, а й фінансове становище футболістів і тренерського штабу

Шериф заробив 2,5 млн євро за перемогу над Шахтарем / Фото: Reuters

Головна сенсація Ліги чемпіонів тираспольський Шериф у матчі першого туру обіграв донецький Шахтар з рахунком 2:0.

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Перемога над "гірниками" принесла підопічним Юрія Вернидуба не тільки моральне, а й матеріальне задоволення.

Тираспольський клуб отримає від УЄФА за перемогу 2,8 млн євро. Причому мільйон з цієї суму піде футболістам і тренерському штабу на чолі з Юрієм Вернидубом.

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Додамо, що другий учасник Ліги чемпіонів від України київське Динамо за нічию з Бенфікою заробило 930 тисяч євро.

Після першого туру молдовський Шериф очолює турнірну таблицю в групі D, маючи в активі три очки. Стільки ж у мадридського Реала, який йде другим, на третьому міланський Інтер, а на четвертому донецький Шахтар.

Нагадаємо, що наступний єврокубковий матч команда Де Дзербі проведе в Києві 28 вересня проти Інтера. В іншому поєдинку групи D Реал зіграє проти Шерифа.