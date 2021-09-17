17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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"Лимон" за 3 очки: команда Вернидуба заробила цілий статок завдяки перемозі над Шахтарем

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
17 вересня, 13:33
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Успішний старт у Лізі чемпіонів значно поліпшив не тільки клубний бюджет Шерифа, а й фінансове становище футболістів і тренерського штабу
Шериф заробив 2,5 млн євро за перемогу над Шахтарем
Шериф заробив 2,5 млн євро за перемогу над Шахтарем / Фото: Reuters

Головна сенсація Ліги чемпіонів тираспольський Шериф у матчі першого туру обіграв донецький Шахтар з рахунком 2:0.

Читайте також: Гол у ворота Шахтаря – серед кращих в Лізі чемпіонів

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Перемога над "гірниками" принесла підопічним Юрія Вернидуба не тільки моральне, а й матеріальне задоволення.

Тираспольський клуб отримає від УЄФА за перемогу 2,8 млн євро. Причому мільйон з цієї суму піде футболістам і тренерському штабу на чолі з Юрієм Вернидубом.

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Додамо, що другий учасник Ліги чемпіонів від України київське Динамо за нічию з Бенфікою заробило 930 тисяч євро.

Після першого туру молдовський Шериф очолює турнірну таблицю в групі D, маючи в активі три очки. Стільки ж у мадридського Реала, який йде другим, на третьому міланський Інтер, а на четвертому донецький Шахтар.

Нагадаємо, що наступний єврокубковий матч команда Де Дзербі проведе в Києві 28 вересня проти Інтера. В іншому поєдинку групи D Реал зіграє проти Шерифа.

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Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
1
1
0
0
2
0
2
3
Забиті 2
Пропущені 0
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Реал Реал Реа
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Інтер Інтер Інт
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Шахтар Шахтар Шах
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

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Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
7
4:13
2
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