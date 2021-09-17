"Лимон" за 3 очка: команда Вернидуба заработала целое состояние благодаря победе над Шахтером

Успешный старт в Лиге чемпионов значительно улучшил не только клубный бюджет Шерифа, но и финансовое положение футболистов и тренерского штаба

Шериф заработал 2,5 млн евро за победу над Шахтером / Фото: Reuters

Главная сенсация Лиги чемпионов тираспольский Шериф в матче первого тура обыграл донецкий Шахтер со счетом 2:0.

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Победа над "горняки" принесла подопечным Юрия Вернидуба не только моральное, но и материальное удовлетворение.

Тираспольский клуб получит от УЕФА за победу 2,8 млн евро. Причем миллион из этой сумму пойдет футболистам и тренерскому штабу во главе с Юрием Вернидубом..

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Добавим, что второй участник Лиги чемпионов от Украины киевское Динамо за ничью с Бенфикой заработало 930 тысяч евро.

После первого тура молдовский Шериф возглавляет турнирную таблицу в группе D, имея в активе три очка. Столько же у мадридского Реала, который идет вторым, на третьем миланский Интер, а на четвертом донецкий Шахтер.

Напомним, что следующий еврокубковый матч команда Де Дзерби проведет в Киеве 28 сентября против Интера. В другом поединке группы D Реал сыграет против Шерифа.