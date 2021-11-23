23 листопада 19:45
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Баварія --
23 листопада 19:45
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Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
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Десна --
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Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
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Колос --
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Лідер Баварії мало не запізнився на гру з Динамо через костюм: врятувала наречена

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
23 листопада, 13:55
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Знадобилася спецоперація, щоб французу Кінгслі Коману вдалося у належному вигляді вирушити до столиці України
Кінгслі Комана виручила його кохана
Кінгслі Комана виручила його кохана / Фото: Bild

Перед сьогоднішньою грою у Києві з Динамо у розташуванні Баварії стався курйозний випадок. Онлайн Динамо – Баварія дивіться на нашому сайті.

Динамо – Баварія: де дивитись матч Ліги чемпіонів

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Перед відльотом до Києва французький півзахисник Баварії Кінгслі Коман прибув до аеропорту Мюнхена разом із партнерами на клубному автобусі. Але, як виявилося, Кінглі не міг відлетіти до столиці України, оскільки забув удома костюм преміум-класу.

А для таких поїздок це обов'язковий дрес-код для Баварії.

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На допомогу 25-річному французу, який забив переможний гол у фіналі ЛЧ-2020, прийшла його кохана Сабріна, яка в червні народила гравцю сина. Дівчина під'їхала на білому Mercedes G-Class, припаркувалася за автобусом та передала Кінгслі сумку з одягом.

Після цього Коман знову застрибнув в автобус, там він зняв із себе джинси та бомбер, перевдягся в офіційний костюм, і в туфлях та краватці погнав за командою.

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У підсумку Коман, як повідомляє Bild, прилетів до Києва у складі Баварії, але не факт, що зіграє проти Динамо. У француза – м'язові проблеми.

Кінгслі Коман
Кінгслі Коман / Фото: Reuters

Кінгслі Коман і його кохана Сабріна
Кінгслі Коман і його кохана Сабріна / Фото: The Sun

Нагадаємо, що Баварія вже забезпечила собі перепустку до 1/8 ЛЧ. Щоб гарантовано потрапити до плей-оф з першого рядка у групі, мюнхенцям достатньо зіграти у Києві внічию.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забиті 17
Пропущені 2
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П Н

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Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
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