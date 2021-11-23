Лідер Баварії мало не запізнився на гру з Динамо через костюм: врятувала наречена

Знадобилася спецоперація, щоб французу Кінгслі Коману вдалося у належному вигляді вирушити до столиці України

Кінгслі Комана виручила його кохана / Фото: Bild

Перед сьогоднішньою грою у Києві з Динамо у розташуванні Баварії стався курйозний випадок. Онлайн Динамо – Баварія дивіться на нашому сайті.

Динамо – Баварія: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Реклама

Перед відльотом до Києва французький півзахисник Баварії Кінгслі Коман прибув до аеропорту Мюнхена разом із партнерами на клубному автобусі. Але, як виявилося, Кінглі не міг відлетіти до столиці України, оскільки забув удома костюм преміум-класу.

А для таких поїздок це обов'язковий дрес-код для Баварії.

Реклама

На допомогу 25-річному французу, який забив переможний гол у фіналі ЛЧ-2020, прийшла його кохана Сабріна, яка в червні народила гравцю сина. Дівчина під'їхала на білому Mercedes G-Class, припаркувалася за автобусом та передала Кінгслі сумку з одягом.

Після цього Коман знову застрибнув в автобус, там він зняв із себе джинси та бомбер, перевдягся в офіційний костюм, і в туфлях та краватці погнав за командою.

Реклама

У підсумку Коман, як повідомляє Bild, прилетів до Києва у складі Баварії, але не факт, що зіграє проти Динамо. У француза – м'язові проблеми.

Кінгслі Коман / Фото: Reuters

Кінгслі Коман і його кохана Сабріна / Фото: The Sun

Нагадаємо, що Баварія вже забезпечила собі перепустку до 1/8 ЛЧ. Щоб гарантовано потрапити до плей-оф з першого рядка у групі, мюнхенцям достатньо зіграти у Києві внічию.