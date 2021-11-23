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Лидер Баварии чуть не опоздал на игру с Динамо из-за костюма: спасла невеста

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
23 ноября, 13:55
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Понадобилась целая спецоперация, чтобы французу Кингсли Коману удалось в надлежащем виде отправиться в столицу Украины
Кингсли Комана выручила его возлюбленная
Кингсли Комана выручила его возлюбленная / Фото: Bild

Перед сегодняшней игрой в Киеве с Динамо в расположении Баварии произошел курьезный случай. Онлайн Динамо – Бавария смотрите на нашем сайте.

Динамо – Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Перед отлетом в Киев французский полузащитник Баварии Кингсли Коман прибыл в аэропорт Мюнхена вместе с партнерами на клубном автобусе. Но, как оказалось, Кингли не мог улететь в столицу Украины, так как забыл дома костюм премиум-класса.

А для таких поездок это обязательный дресс-код для игроков Баварии.

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На выручку 25-летнему французу, забившему победный гол в финале ЛЧ-2020, пришла его возлюбленная Сабрина, в июне родившая игроку сына. Девушка подъехала на белом Mercedes G-Class, припарковалась за автобусом и передала Кингсли сумку с одеждой.

После этого Коман снова запрыгнул в автобус, там он снял с себя джинсы и бомбер, переоделся в официальный костюм, и в туфлях и галстуке погнал за командой...

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В итоге, Коман, как сообщает Bild, прилетел в Киев в составе Баварии, но не факт, что сыграет против Динамо. У француза – мышечные проблемы.

Кингсли Коман
Кингсли Коман / Фото: Reuters

Кингсли Коман и его возлюбленная Сабрина
Кингсли Коман и его возлюбленная Сабрина / Фото: The Sun

Напомним, что Бавария уже обеспечила себе пропуск в 1/8 ЛЧ. Чтобы гарантированно попасть в плей-офф с первого места в группе, мюнхенцам достаточно сыграть в Киеве вничью.

Групповой этап
Группа E
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Команда
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В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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4
4
0
0
17
2
15
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Забитые 17
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Результаты последних матчей: В В В В
2
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4
2
0
2
2
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6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П Н

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И
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О
1
Динамо
15
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38
2
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15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
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21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
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