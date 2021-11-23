Лидер Баварии чуть не опоздал на игру с Динамо из-за костюма: спасла невеста

Понадобилась целая спецоперация, чтобы французу Кингсли Коману удалось в надлежащем виде отправиться в столицу Украины

Кингсли Комана выручила его возлюбленная / Фото: Bild

Перед сегодняшней игрой в Киеве с Динамо в расположении Баварии произошел курьезный случай. Онлайн Динамо – Бавария смотрите на нашем сайте.

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Перед отлетом в Киев французский полузащитник Баварии Кингсли Коман прибыл в аэропорт Мюнхена вместе с партнерами на клубном автобусе. Но, как оказалось, Кингли не мог улететь в столицу Украины, так как забыл дома костюм премиум-класса.

А для таких поездок это обязательный дресс-код для игроков Баварии.

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На выручку 25-летнему французу, забившему победный гол в финале ЛЧ-2020, пришла его возлюбленная Сабрина, в июне родившая игроку сына. Девушка подъехала на белом Mercedes G-Class, припарковалась за автобусом и передала Кингсли сумку с одеждой.

После этого Коман снова запрыгнул в автобус, там он снял с себя джинсы и бомбер, переоделся в официальный костюм, и в туфлях и галстуке погнал за командой...

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В итоге, Коман, как сообщает Bild, прилетел в Киев в составе Баварии, но не факт, что сыграет против Динамо. У француза – мышечные проблемы.

Кингсли Коман / Фото: Reuters

Кингсли Коман и его возлюбленная Сабрина / Фото: The Sun

Напомним, что Бавария уже обеспечила себе пропуск в 1/8 ЛЧ. Чтобы гарантированно попасть в плей-офф с первого места в группе, мюнхенцам достаточно сыграть в Киеве вничью.