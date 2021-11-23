Динамо – Баварія: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Сьогодні команда Луческу спробує скористатися кадровими проблемами баварців та поліпшити свої турнірні перспективи. Початок зустрічі – о 19:45. Онлайн Динамо – Баварія доступний на нашому сайті.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
- Мегого
- DAZN
- Матч! Футбол 2
- Stan Sport
- Eleven Sports 3 Portugal
- TV 2 Play
- Nova Sport 3
- Movistar+
- beIN Sports 2 Thailand
- BT Sport 3
- Exxen
- MAX Sport 4
ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ
Баварія впевнено лідирує у групі Е. Підопічні Нагельсманна забезпечили собі вихід до 1/8 ЛЧ. Щоб гарантувати вихід до плей-оф з першого місця у групі, баварцям достатньо зіграти у Києві внічию.
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Динамо замикає квартет групи Е, але зберігає теоретичні шанси потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів. Але реалістичнішою бачиться перспектива третього місця у групі та потрапляння до 1/16 Ліги Європи.
Якщо "біло-сині" програють удома Баварії, а Бенфіка поступиться в гостях Барселоні, то для завоювання третього рядка киянам потрібно буде в останньому турі, 8 грудня, здолати в Лісабоні Бенфіку.
Матчі групи Е, що залишилися.
23 листопада
- 19:45 Динамо – Баварія
- 22:00 Барселона – Бенфіка
8 грудня
- Баварія – Барселона
- Бенфіка – Динамо
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Більшість аналітиків букмекерських контор називають Баварію фаворитом матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.90, на перемогу "Динамо" – 9.70. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:
- виграш Динамо – 10%
- нічия – 16%
- виграш Баварії – 74%
- найімовірніший рахунок – 0:2
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
Динамо та Баварія зустрічалися 11 разів. Чотири перемоги в активі "біло-синіх", шість у мюнхенців та один матч завершився внічию.
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