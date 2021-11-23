23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Динамо – Баварія: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 листопада, 10:26
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Поєдинок п'ятого туру групового раунду ЛЧ між Динамо та Баварією відбудеться у вівторок, 23 листопада. Початок – о 19:45 за київським часом. До вашої уваги – список трансляторів гри
Динамо - Баварія
Динамо - Баварія / Фото: Reuters

Сьогодні команда Луческу спробує скористатися кадровими проблемами баварців та поліпшити свої турнірні перспективи. Початок зустрічі – о 19:45. Онлайн Динамо – Баварія доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Мегого
  • DAZN
  • Матч! Футбол 2
  • Stan Sport
  • Eleven Sports 3 Portugal
  • TV 2 Play
  • Nova Sport 3
  • Movistar+
  • beIN Sports 2 Thailand
  • BT Sport 3
  • Exxen
  • MAX Sport 4

Динамо vs Баварія
Динамо vs Баварія / Фото: Getty Images

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ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Баварія впевнено лідирує у групі Е. Підопічні Нагельсманна забезпечили собі вихід до 1/8 ЛЧ. Щоб гарантувати вихід до плей-оф з першого місця у групі, баварцям достатньо зіграти у Києві внічию.

Динамо замикає квартет групи Е, але зберігає теоретичні шанси потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів. Але реалістичнішою бачиться перспектива третього місця у групі та потрапляння до 1/16 Ліги Європи.

Якщо "біло-сині" програють удома Баварії, а Бенфіка поступиться в гостях Барселоні, то для завоювання третього рядка киянам потрібно буде в останньому турі, 8 грудня, здолати в Лісабоні Бенфіку.

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Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забиті 17
Пропущені 2
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П Н

Матчі групи Е, що залишилися.

23 листопада

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  • 19:45 Динамо – Баварія
  • 22:00 Барселона – Бенфіка

8 грудня

  • Баварія – Барселона
  • Бенфіка – Динамо

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Більшість аналітиків букмекерських контор називають Баварію фаворитом матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.90, на перемогу "Динамо" – 9.70. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

  • виграш Динамо – 10%
  • нічия – 16%
  • виграш Баварії – 74%
  • найімовірніший рахунок – 0:2

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Динамо та Баварія зустрічалися 11 разів. Чотири перемоги в активі "біло-синіх", шість у мюнхенців та один матч завершився внічию.

Дивіться, як Баварія обіграла Динамо 5:0 у вересні

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Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
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