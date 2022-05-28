Фінал Ліги чемпіонів: коли і де дивитись матч Ліверпуль – Реал

Мерсисайдці та мадридці воюють за головний клубний трофей Європи та закриють сезон 2021/2022. Розповідаємо, де відбудеться трансляція матчу

Юрген Клопп та Карло Анчелотті посперечаються за трофей Ліги чемпіонів

Сьогодні, 28 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють Ліверпуль та мадридський Реал. Зустріч відбудеться у передмісті Парижа на арені "Стад-де-Франс" у Сен-Дені. Початок – о 22:00 за київським часом.

Де дивитись матч Ліверпуль – Реал? Пряма трансляція фіналу Ліги чемпіонів буде доступна на сервісі MEGOGO. Також онлайн поєдинку Ліверпуль – Реал буде доступним у нас на сайті.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на трофей. На їхню думку, фаворитом фіналу є Ліверпуль. Коефіцієнт на тріумф підопічних Клоппа дорівнює 1.58, тоді як на Реал – 2.50. У відсотковому співвідношенні – 61% на 39%.

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Якщо говорити про основний час, то тріумф англійців оцінюється у 2.05, іспанців – у 3.60. Коефіцієнт на нічию та перехід матчу в екстра-тайми дорівнює 3.70. Імовірність серії пенальті – 6.40 (або 15%).

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Команди раніше вже перетиналися у фіналах КЄЧ/ЛЧ. У 1981 році успіх святкував Ліверпуль завдяки єдиному голу Алана Кеннеді. Той поєдинок пройшов якраз у Парижі.

А вже у 2018 році у Києві Реал взяв реванш у суперника, здобувши перемогу з рахунком 3:1. Дубль оформив Гарет Бейл, а Карім Бензема відкрив рахунок після дикої помилки Каріуса. За мерсісайдців забив Садіо Мане.