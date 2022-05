Чудо-гол знищив Барселону у фіналі Ліги чемпіонів

У Турині було поставлено крапку у жіночому розіграші Ліги чемпіонів. Переможець минулого сезону зустрічався із найтитулованішим клубом – Барселона проти Ліона. Нагадаємо, що з 2024 року стартує новий формат Ліги чемпіонів.

Француженкам вдалося забити швидкий гол. Вже на шостій хвилині Амандін Анрі просто шедевральним ударом влучила у ворота іспанок.

TAKE. A. BOW.



Amandine Henry with one of the goals of the season for @OLFeminin



Watch the @UWCL Final live



https://t.co/JBKFKDjnnI

https://t.co/mCHiZrlDBV

https://t.co/tHncncobhD pic.twitter.com/eDXeDvlLBx