Финал Лиги чемпионов: когда и где смотреть матч Ливерпуль – Реал

Мерсисайдцы и мадридцы сразятся за главный клубный трофей Европы и закроют сезон 2021/2022. Рассказываем, где состоится трансляция матча

Юрген Клопп и Карло Анчелотти поспорят за трофей Лиги чемпионов

Сегодня, 28 мая, состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют Ливерпуль и мадридский Реал. Встреча состоится в предместье Парижа на арене "Стад-де-Франс" в Сен-Дени. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на трофей. По их мнению, фаворитом финала является Ливерпуль. Коэффициент на триумф подопечных Клоппа равен 1.58, тогда как на Реал – 2.50. В процентном соотношении – 61% на 39%.

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Если говорить про основное время, то триумф англичан оценивается в 2.05, испанцев – в 3.60. Коэффициент на ничью и переход матча в экстра-таймы равен 3.70. Вероятность серии пенальти – 6.40 (или же 15%).

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Команды ранее уже пересекались в финалах КЕЧ/ЛЧ. В 1981 году успех праздновал Ливерпуль благодаря единственному голу Алана Кеннеди. Тот поединок прошел как раз в Париже.

А уже в 2018 году в Киеве Реал взял реванш у соперника, добыв победу со счетом 3:1. Дубль оформил Гарет Бэйл, а Карим Бензема открыл счет после дикой ошибки Кариуса. За мерсисайдцев забил Садио Мане.