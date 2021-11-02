Це випадковість: Де Дзербі пояснив, чому Шахтар ще не забив жодного гола у ЛЧ

"Гірники" ще жодного разу не забивали у поточному розіграші Ліги чемпіонів, але наставник команди Роберто де Дзербі вважає, що це випадковість. Раніше Карло Анчелотті зізнався, що побоюється поразки від Шахтаря .

"Думаю, це випадковість, що ми ще не забили гол у Лізі чемпіонів. Проти Шерифа у нас було 25 ударів, ми 110 разів опинялися у штрафному майданчику суперника.

У матчі проти Інтера ми мали стільки шансів! І до третього голу Реала ми також створили якісь шанси.

Тож це просто випадковість. І ми маємо не забувати, що ми грали два матчі з трьох без Траоре. Це не є виправдання, це факт. Грати без Траоре, звісно, важко", – зізнався Де Дзербі під час прес-конференції.