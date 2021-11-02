Это случайность: Де Дзерби объяснил, почему Шахтер еще не забил ни одного гола в ЛЧ

"Горняки" еще ни разу не забивали в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но наставник команды Роберто де Дзерби считает, что это случайность. Ранее Карло Анчелотти признался, что опасается поражения от Шахтера.

"Думаю, это случайность, что мы еще не забили гол в Лиге чемпионов. Против Шерифа у нас было 25 ударов, мы 110 раз оказывались в штрафной площадке соперника.

В матче против Интера у нас было столько шансов! И до третьего гола Реала мы тоже создали какие-то шансы.

Поэтому это просто случайность. И мы должны не забывать, что мы играли два матча из трех без Траоре. Это не оправдание, это факт. Играть без Траоре, конечно, тяжело", – признался Де Дзерби во время пресс-конференции.