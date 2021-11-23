23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Динамо – Баварія: дуже сміливий прогноз Маркевича

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 15:05
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Колишній тренер Металіста, Дніпра та збірної України чекає, що Динамо не лише заб'є у ворота Баварії, а й поповнить очками свою турнірну скарбничку
Динамо vs Баварія
Динамо vs Баварія / Фото: Getty Images

У вівторок, 23 листопада, у п'ятому турі Ліги чемпіонів Динамо приймає у Києві Баварію. Початок матчу – о 19:45. Трансляція Динамо – Баварія онлайн доступна на нашому сайті.

Динамо – Баварія: де дивитись матч

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Поки що в активі Динамо у цій ЛЧ немає ні забитих м'ячів, ні перемог. Але сьогодні ввечері може з'явитися і те, й інше – вважає Мирон Маркевич.

"Чи зможуть кияни забити перший гол у цій ЛЧ? Хотілося б. Я дивився останній матч Баварії (1:2 з Аугсбургом) – не в найкращій вони формі. Треба виходити та грати на результат. Так, Аугсбургу трохи пощастило, але команда вистояла. Не думаю, що Динамо слабше за Аугсбург, можна побитися з ними, нічого страшного немає", – сказав Маркевич у коментарі Tribuna.com.

Динамо vs Баварія
Динамо vs Баварія / Фото: Getty Images

"Треба характер виявити, повірити в себе, нічого там такого немає. Ясно, що буде непросто, але треба дати бій. Команда у Баварії класна, я нічого не кажу, але Динамо треба показати гру".

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

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Зазначимо, що Баварія вже забезпечила собі перепустку до 1/8 ЛЧ. Щоб гарантовано потрапити до плей-оф з першого рядка у групі, мюнхенцям достатньо зіграти у Києві внічию.

"Такі команди не бувають немотивованими. Але так, якби їм дуже треба було виграти в Києві, то все було б інакше. А так, гадаю, Динамо має непогані шанси зачепитися за якісь очки", – вважає Маркевич.

В іншому матчі групи Е сьогодні о 22:00 Барселона прийматиме Бенфіку, і в разі перемоги каталонців Динамо, навіть якщо програє Баварії, збереже шанси на євровесну – потрібно буде 8 грудня обіграти лісабонців на їхньому полі.

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"У Барселоні новий тренер, в останньому матчі вони не пропустили – це вже про щось свідчить. Сподіватимемося, що Барселона обіграє португальців", – підсумував свої очікування щодо сьогоднішнього вечора Маркевич.

Додамо, що Баварія приїхала до Києва всього з 13 повністю здоровими польовими гравцями, але серед них – Роберт Левандовський та Томас Мюллер.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забиті 17
Пропущені 2
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П Н

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Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
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