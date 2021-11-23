23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Динамо – Бавария: очень смелый прогноз Маркевича

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 15:05
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Бывший тренер Металлиста, Днепра и сборной Украины ждет, что Динамо не только забьет в ворота Баварии, но и пополнит очками свою турнирную копилку
Динамо vs Бавария
Динамо vs Бавария / Фото: Getty Images

Во вторник, 23 ноября, в пятом туре Лиги чемпионов Динамо принимает в Киеве Баварию. Начало матча – в 19:45. Трансляция Динамо – Бавария онлайн доступна на нашем сайте.

Динамо – Бавария: где смотреть матч

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Пока что в активе Динамо в этой ЛЧ нет ни забитых мячей, ни побед. Но сегодня вечером может появиться и то, и другое – считает Мирон Маркевич.

"Смогут ли киевляне забить первый гол в этой ЛЧ? Хотелось бы. Я смотрел последний матч Баварии (1:2 с Аугсбургом) – не в лучшей они форме. Надо выходить и играть на результат. Да, Аугсбургу немного повезло, но команда выстояла. Не думаю, что Динамо слабее Аугсбурга, можно побиться с ними, ничего страшного нет", – сказал Маркевич в комментарии Tribuna.com.

Динамо vs Бавария
Динамо vs Бавария / Фото: Getty Images

"Надо характер проявить, поверить в себя, ничего там такого нет. Ясно, что будет непросто, но надо дать бой. Команда у Баварии классная, я ничего не говорю, но Динамо надо показать игру".

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

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Отметим, что Бавария уже обеспечила себе пропуск в 1/8 ЛЧ. Чтобы гарантированно попасть в плей-оф с первого места в группе, мюнхенцам достаточно сыграть в Киеве вничью.

"Такие команды не бывают немотивированными. Но да, если бы им очень надо было выиграть в Киеве, то все было бы по-другому. А так, думаю, у Динамо есть неплохие шансы зацепиться за какие-то очки", – считает Маркевич.

В другом матче группы Е сегодня в 22:00 Барселона примет Бенфику, и, в случае победы каталонцев, Динамо, даже если проиграет Баварии, сохранит шансы на евровесну – нужно будет 8 декабря обыграть лиссабонцев на их поле.

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"В Барселоне новый тренер, в последнем матче они не пропустили – это уже о чем-то говорит. Будем надеяться, что Барселона обыграет португальцев", – подытожил свои ожидания относительно сегодняшнего вечера Маркевич.

Добавим, что Бавария приехала в Киев всего с 13 полностью здоровыми полевыми игроками, но среди них – Роберт Левандовски и Томас Мюллер.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забитые 17
Пропущеные 2
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П Н

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
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