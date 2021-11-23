Динамо – Бавария: очень смелый прогноз Маркевича

Бывший тренер Металлиста, Днепра и сборной Украины ждет, что Динамо не только забьет в ворота Баварии, но и пополнит очками свою турнирную копилку

Динамо vs Бавария / Фото: Getty Images

Во вторник, 23 ноября, в пятом туре Лиги чемпионов Динамо принимает в Киеве Баварию. Начало матча – в 19:45. Трансляция Динамо – Бавария онлайн доступна на нашем сайте.

Динамо – Бавария: где смотреть матч

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Пока что в активе Динамо в этой ЛЧ нет ни забитых мячей, ни побед. Но сегодня вечером может появиться и то, и другое – считает Мирон Маркевич.

"Смогут ли киевляне забить первый гол в этой ЛЧ? Хотелось бы. Я смотрел последний матч Баварии (1:2 с Аугсбургом) – не в лучшей они форме. Надо выходить и играть на результат. Да, Аугсбургу немного повезло, но команда выстояла. Не думаю, что Динамо слабее Аугсбурга, можно побиться с ними, ничего страшного нет", – сказал Маркевич в комментарии Tribuna.com.

Динамо vs Бавария / Фото: Getty Images

"Надо характер проявить, поверить в себя, ничего там такого нет. Ясно, что будет непросто, но надо дать бой. Команда у Баварии классная, я ничего не говорю, но Динамо надо показать игру".

Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

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Отметим, что Бавария уже обеспечила себе пропуск в 1/8 ЛЧ. Чтобы гарантированно попасть в плей-оф с первого места в группе, мюнхенцам достаточно сыграть в Киеве вничью.

"Такие команды не бывают немотивированными. Но да, если бы им очень надо было выиграть в Киеве, то все было бы по-другому. А так, думаю, у Динамо есть неплохие шансы зацепиться за какие-то очки", – считает Маркевич.

В другом матче группы Е сегодня в 22:00 Барселона примет Бенфику, и, в случае победы каталонцев, Динамо, даже если проиграет Баварии, сохранит шансы на евровесну – нужно будет 8 декабря обыграть лиссабонцев на их поле.

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"В Барселоне новый тренер, в последнем матче они не пропустили – это уже о чем-то говорит. Будем надеяться, что Барселона обыграет португальцев", – подытожил свои ожидания относительно сегодняшнего вечера Маркевич.

Добавим, что Бавария приехала в Киев всего с 13 полностью здоровыми полевыми игроками, но среди них – Роберт Левандовски и Томас Мюллер.