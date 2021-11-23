Динамо – Бавария: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня команда Луческу постарается воспользоваться кадровыми проблемами баварцев и улучшить свои турнирные перспективы. Начало встречи – в 19:45. Онлайн Динамо – Бавария доступен на нашем сайте.
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
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- Stan Sport
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- beIN Sports 2 Thailand
- BT Sport 3
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ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
Бавария уверенно лидирует в группе Е. Подопечные Нагельсманна обеспечили себе выход в 1/8 ЛЧ. Чтобы гарантировать выход в плей-офф с первого места в группе, баварцам достаточно сыграть в Киеве вничью.
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Динамо замыкает квартет группы Е, но сохраняет теоретические шансы попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Но более реалистичной видится перспектива третьего места в группе и попадания в 1/16 Лиги Европы.
Если "бело-синие" проиграют дома Баварии, а Бенфика уступит в гостях Барселоне, то для завоевания третьей строчки киевлянам нужно будет в последнем туре, 8 декабря, одолеть в Лиссабоне Бенфику.
Оставшиеся матчи группы Е
23 ноября
- 19:45 Динамо – Бавария
- 22:00 Барселона – Бенфика
8 декабря
- Бавария – Барселона
- Бенфика – Динамо
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Большинство аналитиков букмекерских контор называют Баварию фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.90, на победу Динамо – 9.70. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:
- выигрыш Динамо – 10%
- ничья – 16%
- выигрыш Баварии – 74%
- наиболее вероятный счет – 0:2
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Динамо и Бавария встречались 11 раз. Четыре победы в активе "бело-синих", шесть у мюнхенцев и один матч завершился вничью.
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