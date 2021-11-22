Ковид разгромил Баварию! Команде не хватает игроков на матч с Динамо

Мюнхенская Бавария испытывает большие кадровые проблемы накануне матча с Динамо в Лиге чемпионов. Команды сыграют во вторник, 23 ноября, в пятом туре ЛЧ.
В Киев вылетело всего 18 игроков Баварии, из них три вратаря. Хотя по правилам, в заявку могут быть 23 футболиста.
Немецкий клуб даже не сможет полноценно воспользоваться заменами. В этом сезоне еврокубков разрешено менять пять футболистов, у Баварии будет всего три полевых игрока на скамейке запасных.
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Состав Баварии на матч с Динамо:
- вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль
- защитники: Ричардс, Павар, Дэвис, Сарр, Эрнандес, Ньянзу
- полузащитники: Горетцка, Забитцер, Рока, Толиссо, Тилльман
- нападающие: Левандовски, Сане, Коман, Мюллер.
Бавария досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. А вот Динамо с Бенфикой сражается за попадание в Лигу Европы.