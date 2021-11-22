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Минай --
Динамо --
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Десна --
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Верес --
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Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
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Лилль --
Зальцбург --
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Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Ковид разгромил Баварию! Команде не хватает игроков на матч с Динамо

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
22 ноября, 16:10
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На поединок Лиги чемпионов в Киев немецкий клуб взял всего лишь 18 игроков, хотя в заявке может быть 23 футболиста
Тренировка Баварии перед поездкой в Украину
Тренировка Баварии перед поездкой в Украину

Мюнхенская Бавария испытывает большие кадровые проблемы накануне матча с Динамо в Лиге чемпионов. Команды сыграют во вторник, 23 ноября, в пятом туре ЛЧ.

В Киев вылетело всего 18 игроков Баварии, из них три вратаря. Хотя по правилам, в заявку могут быть 23 футболиста.

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Немецкий клуб даже не сможет полноценно воспользоваться заменами. В этом сезоне еврокубков разрешено менять пять футболистов, у Баварии будет всего три полевых игрока на скамейке запасных.

Состав Баварии на матч с Динамо:

  • вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль
  • защитники: Ричардс, Павар, Дэвис, Сарр, Эрнандес, Ньянзу
  • полузащитники: Горетцка, Забитцер, Рока, Толиссо, Тилльман
  • нападающие: Левандовски, Сане, Коман, Мюллер.

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Бавария досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. А вот Динамо с Бенфикой сражается за попадание в Лигу Европы.

Групповой этап
Группа E
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забитые 17
Пропущеные 2
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
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И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Десна
15
17:22
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
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