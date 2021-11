Украинка забила лучший гол Лиги чемпионов! Посмотрите на этот шедевр

В четвертом туре группового этапа женской Лиги чемпионов украинский Жилстрой-1 обыграл исландский Брейдаблик – 2:0.

Один из голов в матче забила Ольга Овдийчук. И УЕФА признал его лучшим голом тура.

Посмотрите, кто был конкурентом у нашей футболистки.

Your matchday 4 #UWCL Goal of the Week winner...



Olha Ovdiychuk @Heineken | #UWCLGOTWpic.twitter.com/XIjGHXqvT7