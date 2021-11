Українка забила найкращий гол Ліги чемпіонів! Подивіться на цей шедевр

У четвертому турі групового етапу жіночої Ліги чемпіонів український Житлобуд-1 обіграв ісландський Брейдаблік - 2:0.

Один із голів у матчі забила Ольга Овдійчук. І УЄФА визнав його найкращим голом туру.

Подивіться, хто був конкурентом у нашої футболістки.

Your matchday 4 #UWCL Goal of the Week winner...



Olha Ovdiychuk @Heineken | #UWCLGOTW pic.twitter.com/XIjGHXqvT7