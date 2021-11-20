Українка забила найкращий гол Ліги чемпіонів! Подивіться на цей шедевр

Нападаюча Житлобуду-1 Ольга Овдійчук відзначилася чудовим голом у матчі проти Брейдабліка

У четвертому турі групового етапу жіночої Ліги чемпіонів український Житлобуд-1 обіграв ісландський Брейдаблік - 2:0.

Один із голів у матчі забила Ольга Овдійчук. І УЄФА визнав його найкращим голом туру.

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Подивіться, хто був конкурентом у нашої футболістки.

Для харківської команди це була перша перемога у цьому розіграші. З чотирма очками Житлобуд-1 посідає третє місце в групі, вище за Реал – 6 і Парі Сен-Жермен – 12. З групи виходять дві команди.

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Українки проведуть ще два матчі, дома з ПСЖ (8 грудня) та на виїзді з Реалом (16 грудня).