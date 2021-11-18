Исторический успех! Украинский клуб добыл первую победу в Лиге чемпионов

В четвертом туре группового этапа женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-1 на выезде обыграл исландский Брейдаблик

Первая победа Жилстроя-1 в Лиге чемпионов / Фото: UEFA.com

Чемпион Украины попал в число 16-ти команд, пробившихся в премьерный групповой этап Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд. В предыдущих турах харьковчанки уступили Реалу (0:1) и ПСЖ (0:5) и сыграли вничью с Брейдабликом (0:0).

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В выездном поединке с Брейдабликом украинки записали в свой актив первые забитые мячи и первую победу.

На 42-й минуте матча Юлия Шевчук замкнула отличную передачу Ольги Овдийчук на дальнюю стойку, а на 74-й минуте уже сама Овдийчук отличилась просто невероятным голом. Метров из 30-ти она забросила мяч за шиворот вратарю исландской команды и удвоила преимущество гостей.

В результате 2:0 — победа Жилстроя-1, которая оставляет харьковчанкам надежду на выход в следующий этап соревнований.

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Женская Лига чемпионов

Группа В

4 тур

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Брейдаблик – Жилстрой-1 – 0:2

Голы: Шевчук, 42 (0:1). Овдийчук, 74 (0:2).