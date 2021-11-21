Шанс для Динамо: полсостава Баварии пропустит матч Лиги чемпионов

Во вторник, 23 ноября, в Киеве состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов в котором Динамо будет принимать Баварию. Перед самым вылетом команды стало известно, что четыре игрока мюнхенского клуба отправились на карантин.
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Как сообщил клубный сайт Баварии, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Майкл Куисанс отправились на карантин после консультации с врачами. Они контактировали с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус.
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Ранее мы сообщали, что на карантин был отправлен самый дорогой футболист Баварии Йозуа Киммих, который отказался вакцинироваться.
Два защитника мюнхенцев Никлас Зюле и Йосип Станишич заразились на COVID-19 ранее и также пропустят матч в Киеве.
И наконец, полузащитник Малик Тиллман и вингер Кингсли Коман имеют травмы различной степени сложности и не смогут помочь своим одноклубникам.
Таким образом сразу девять игроков Баварии не сыграют против Динамо в Лиге чемпионов.
Напомним, что баварцы уже обеспечили себе выход в 1/8 финала ЛЧ. В свою очередь команде Луческу необходимо брать максимум очков в двух оставшихся матчей, чтобы претендовать на еврокубковую весну.
Матч первого круга между соперниками закончился разгромом "бело-синих" со счетом 0:5.