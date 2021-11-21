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Дженоа --
Рома --
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Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
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Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
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Шанс для Динамо: полсостава Баварии пропустит матч Лиги чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 ноября, 17:33
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Накануне матча ЛЧ против киевского Динамо мюнхенская Бавария испытывает большие кадровые проблемы
Матч с Динамо пропустят 9 игроков Баварии
Матч с Динамо пропустят 9 игроков Баварии / Фото: Reuters

Во вторник, 23 ноября, в Киеве состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов в котором Динамо будет принимать Баварию. Перед самым вылетом команды стало известно, что четыре игрока мюнхенского клуба отправились на карантин.

Читайте также: Определились четыре участника 1/8 финала Лиги чемпионов

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Как сообщил клубный сайт Баварии, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Майкл Куисанс отправились на карантин после консультации с врачами. Они контактировали с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее мы сообщали, что на карантин был отправлен самый дорогой футболист Баварии Йозуа Киммих, который отказался вакцинироваться.

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Два защитника мюнхенцев Никлас Зюле и Йосип Станишич заразились на COVID-19 ранее и также пропустят матч в Киеве.

И наконец, полузащитник Малик Тиллман и вингер Кингсли Коман имеют травмы различной степени сложности и не смогут помочь своим одноклубникам.

Таким образом сразу девять игроков Баварии не сыграют против Динамо в Лиге чемпионов.

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Напомним, что баварцы уже обеспечили себе выход в 1/8 финала ЛЧ. В свою очередь команде Луческу необходимо брать максимум очков в двух оставшихся матчей, чтобы претендовать на еврокубковую весну.

Динамо – Бавария
Динамо – Бавария / Фото: Reuters

Матч первого круга между соперниками закончился разгромом "бело-синих" со счетом 0:5.

Групповой этап
Группа E
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забитые 17
Пропущеные 2
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П Н

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Днепр-1
15
24:15
31
4
Заря
15
34:18
29
5
Ворскла
14
23:11
28
6
Александрия
15
15:13
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
14
13:20
13
11
Львов
15
11:23
13
12
Колос
13
8:21
11
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
14
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7
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