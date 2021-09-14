Чотири пенальті і вилучення. Севілья дивом не програла Зальцбургу на старті Ліги чемпіонів

У стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів іспанська Севілья і австрійський Зальцбург зіграли внічию з рахунком 1:1.
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Незважаючи на те, що фаворитами вважали іспанську команду, ближче до перемоги був чемпіон Австрії. Хоча б тому, що в першому таймі гравцям Зальцбурга пощастило тричі виконати пенальті. Однак голом завершився тільки один удар з 11-метрової позначки – 19-річного хорвата Луки Сучіча. У його ж пасиві і один з промахів.
Ще один пенальті, четвертий в поєдинку, забила Севілья, зрівнявши рахунок на 42-й хвилині завдяки точному удару ще одного хорвата Івана Ракитича. З гри забити нікому не вдалося, хоч іспанці і грали майже весь другий тайм вдесятьох.
У другому матчі групи G в ці хвилини грають французький Лілль і німецький Вольфсбург.
Ліга чемпіонів, група G
Севілья – Зальцбург – 1: 1
Голи: Ракітіч, 42 хв (пен) – Сучіч, 21 (пен)
Незабиті пенальті: Алейемі, 13, Сучіч, 37 (обидва – Зальцбург)