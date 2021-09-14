Четыре пенальти и удаление. Севилья чудом не проиграла Зальцбургу на старте Лиги чемпионов

14 сентября 19:45
Янг Бойз 2
Манчестер Юнайтед 1
14 сентября 19:45
Севилья 1
Зальцбург 1
14 сентября 22’
Динамо 0
Бенфика 0
14 сентября 19’
Барселона 0
Бавария 0
14 сентября 22:00
Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена ⚽ Динамо - Бенфика: онлайн ⚽ Барселона - Бавария: онлайн 💥 Обострение на Донбассе

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Четыре пенальти и удаление. Севилья чудом не проиграла Зальцбургу на старте Лиги чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
14 сентября, 22:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Австрийский клуб трижды исполнял пенальти, однако реализовать смог лишь один из них. Испанская команда, игравшая половину матча в меньшинстве, отыгралась тоже после 11-метрового
Иван Ракитич забивает свой гол с пенальти в матче Севилья - Зальцбург
Иван Ракитич забивает свой гол с пенальти в матче Севилья - Зальцбург / Фото: Reuters

В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов испанская Севилья и австрийский Зальцбург сыграли вничью со счетом 1:1.

Читайте также: Динамо – Бенфика и другие: расписание матчей Лиги чемпионов 14 сентября

Реклама

Несмотря на то, что фаворитами считали испанскую команду, ближе к победе был чемпион Австрии. Хотя бы потому, что в первом тайме игрокам Зальцбурга посчастливилось трижды исполнить пенальти. Однако голом завершился только один удар из 11-метровой отметки – 19-летнего хорвата Луки Сучича. В его же пассиве и один из промахов.

Еще один пенальти, четвертый в поединке, забила Севилья, сравняв счет на 42-й минуте благодаря точному удару еще одного хорвата Ивана Ракитича. С игры забить никому не удалось, хоть испанцы и играли почти весь второй тайм вдесятером.

Реклама

Во втором матче группы G в эти минуты играют французский Лилль и немецкий Вольфсбург.

Лига чемпионов, группа G

Реклама

Севилья – Зальцбург – 1:1

Голы: Ракитич, 42 мин (пен) – Сучич, 21 (пен)

Незабитые пенальти: Алейеми, 13, Сучич, 37 (оба – Зальцбург)

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
7
4:13
2
Показать больше
Среда, 15 сентября
--:--
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять