Челсі після візиту до Швеції став ближчим до плей-офф Ліги чемпіонів

Лондонський клуб мінімально обіграв у гостях Мальме завдяки голу Хакіма Зієша

Зієш забив переможний голу у матчі / Фото: REUTERS

Сьогодні стартував четвертий тур Ліги чемпіонів. У групі H зустрілися Мальме та Челсі. Обидві команди зберігали шанси на євровесну.

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Поєдинок пройшов за повного домінування чинних переможців Ліги чемпіонів. Але забити Челсі вдалося лише одного разу – після перерви.

На 56-й хвилині Хакім Зієш замкнув передачу, відправивши м'яч у нижній кут воріт.

Мальме – Челсі – 0:1

Гол: Зієш (56)

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Лондонці після перемоги зробили впевнений крок у бік плей-офф Ліги чемпіонів. А ось Мальме, незважаючи на нуль очок, зберігає ще шанси пробитися до Ліги Європи.

Нагадаємо, що сьогодні у цій групі зіграють також Ювентус та Зеніт.