Челси после визита в Швецию стал ближе к плей-офф Лиги чемпионов

Лондонский клуб минимально обыграл в гостях Мальме благодаря голу Хакима Зиеша

Зиеш забил победный гол в матче / Фото: REUTERS

Сегодня стартовал четвертый тур Лиги чемпионов. В группе H встретились Мальме и Челси. Обе команды сохраняли шансы на евровесну.

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Поединок прошел при полном доминировании действующих победителей Лиги чемпионов. Но забить Челси удалось лишь однажды – после перерыва.

На 56-й минуте Хаким Зиеш замкнул передачу, отправив мяч в нижний угол ворот.

Мальме – Челси – 0:1

Гол: Зиеш (56)

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Лондонцы после победы сделали уверенный шаг в сторону плей-офф Лиги чемпионов. А вот Мальме, несмотря на ноль очков, сохраняет еще шансы пробиться в Лигу Европы.

Напомним, что сегодня в этой группе сыграют также Ювентус и Зенит.