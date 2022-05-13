США – Латвія: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

У групі В чемпіонат світу з хокею відкриють збірні США та Латвії. Дивіться відео трансляцію зустрічі на нашому сайті

Вболівальники США і Латвії / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 13 травня, у Фінляндії стартує чемпіонат світу з хокею. 16 команд розбито на дві групи. Спочатку йде круговий турнір, потім – плей-офф. Титул захищає збірна Канади.

Першого дня світової першості у групі В зустрінуться збірні США та Латвії. Матч розпочнеться у 16:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

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США – ЛАТВІЯ: ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор вважають, що американці мають більше шансів виграти сьогоднішній поєдинок.

Котирування на основний час:

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Перемога США – 1.65

Нічия – 4.60

Перемога Латвії – 4.30

Коефіцієнт на результат матчу:

Перемога США – 1.35

Перемога Латвії – 3.20

Досягнення

Збірна США на світових першостях виступає з 1931 року. За цей час виборола чимало нагород. Чемпіони – 1933, 1960; срібні призери – 1931, 1934, 1939, 1950; бронзові призери – 1936, 1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018, 2021.

Латвійська команда на світових першостях дебютувала у 1933 році. Потім з 1939 по 1993 була перерва, країна входила в СРСР. Найкращий результат команди на ЧС – сьоме місце (1997, 2004, 2009).