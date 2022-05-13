США – Латвия: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

В группе В чемпионат мира по хоккею откроют сборные США и Латвии. Смотрите видео трансляцию встречи на нашем сайте

Болельщики сборных США и Латвии / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу, 13 мая, в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд разбиты на две группы. Сначала идет круговой турнир, потом – плей-офф. Титул защищает сборная Канады.

В первый день мирового первенства в группе В встретятся сборные США и Латвии. Матч начнется в 16:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

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США – ЛАТВИЯ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают, что у американцев больше шансов выиграть сегодняшний поединок.

Котировки на основное время:

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Победа США – 1.65

Ничья – 4.60

Победа Латвии – 4.30

Коэффициент на исход матча:

Победа США – 1.35

Победа Латвии – 3.20

Достижения

Сборная США на мировых первенствах выступает с 1931 года. За это время завоевала не мало наград. Чемпионы – 1933, 1960; серебряные призеры – 1931, 1934, 1939, 1950; бронзовые призеры – 1936, 1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018, 2021.

Латвийская команда на мировых первенствах дебютировала в 1933 году. Потом с 1939 по 1993 год был перерыв, страна входила в СССР. Лучший результат команды на ЧМ – седьмое место (1997, 2004, 2009).