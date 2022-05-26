Швеція – Канада: де дивитись чвертьфінал ЧС-2022 з хокею

Битва за півфінал чемпіонату світу відбудеться у Тампере, пряма трансляція поєдинку буде доступна на території України

Шведи не здадуться без бою

У четвер, 26 травня, на чемпіонаті світу з хокею відбудуться матчі 1/4 фіналу. У Тампере на лід вийдуть збірні Швеції та Канади.

О котрій початок? Стартовий свисток пролунає о 16:20 за київським часом. До речі, в цей же час у Гельсінкі пройде матч Німеччина – Чехія.

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Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Швеція – Канада буде на телеканалі Спорт 1 HD.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор очікують приблизно на рівний поєдинок. Невелика перевага у представників Північної Америки.

Котирування на основний час:

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Перемога Канади – 2.40

Нічия – 4.10

Перемога Швеції – 2.55

Коефіцієнт на результат матчу:

Прохід Канади – 1.85

Прохід Швеції – 1.96

Досягнення

Хокейна збірна Швеції одинадцять разів ставала чемпіонами світу. Але на минулорічній світовій першості "жовто-сині" посіли лише 9-те місце.

Канада – найтитулованіша збірна світу. В активі "Кленових листів" 27 золотих медалей. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.