Швеция – Канада: где смотреть четвертьфинал ЧМ-2022 по хоккею

В четверг, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею состоятся матчи 1/4 финала. В Тампере на лед выйдут сборные Швеции и Канады.
Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 16:20 по киевскому времени. Кстати, в это же время в Хельсинки состоится матч Германия – Чехия.
Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Швеция – Канада будет на телеканале Спорт 1 HD.
Кто фаворит
Аналитики букмекерских контор ожидают примерно равный поединок. Небольшой перевес у представителей Северной Америки.
Котировки на основное время:
- Победа Канады – 2.40
- Ничья – 4.10
- Победа Швеции – 2.55
Коэффициент на исход матча:
- Проход Канады – 1.85
- Проход Швеции – 1.96
Достижения
Хоккейная сборная Швеции одиннадцать раз становилась чемпионами мира. Но на прошлогоднем мировом первенстве "желто-синие" заняли лишь 9-е место.
Канада – самая титулованная сборная мира. В активе "Кленовых листьев" 27 золотых медалей. В прошлом году в финале Канада обыграла Финляндию – 3:2.