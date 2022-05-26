Швеция – Канада: где смотреть четвертьфинал ЧМ-2022 по хоккею

Битва за полуфинал чемпионата мира состоится в Тампере, прямая трансляция поединка будет доступна на территории Украины

Шведы не сдадутся без боя / Фото: REUTERS

В четверг, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею состоятся матчи 1/4 финала. В Тампере на лед выйдут сборные Швеции и Канады.

Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 16:20 по киевскому времени. Кстати, в это же время в Хельсинки состоится матч Германия – Чехия.

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Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Швеция – Канада будет на телеканале Спорт 1 HD.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор ожидают примерно равный поединок. Небольшой перевес у представителей Северной Америки.

Котировки на основное время:

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Победа Канады – 2.40

Ничья – 4.10

Победа Швеции – 2.55

Коэффициент на исход матча:

Проход Канады – 1.85

Проход Швеции – 1.96

Достижения

Хоккейная сборная Швеции одиннадцать раз становилась чемпионами мира. Но на прошлогоднем мировом первенстве "желто-синие" заняли лишь 9-е место.

Канада – самая титулованная сборная мира. В активе "Кленовых листьев" 27 золотых медалей. В прошлом году в финале Канада обыграла Финляндию – 3:2.