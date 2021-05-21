Росія – Чехія: де і о котрій дивитися матч чемпіонату світу з хокею

У першому турі світової першості зустрінуться претенденти на нагороди, матч розпочнеться о 16:15 за київським часом

Росія і Чехія відкриють ЧС-2021 / Фото: AFP

У Ризі сьогодні починається чемпіонат світу з хокею. Відкриє турнір суперматч між командами, які завжди претендують на нагороди – збірними Росії і Чехії.

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Через допінгові скандали Росія не має права на прапор і гімн. Команда виступить на турнірі, як представник Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Матч розпочнеться о 16:15 за київським часом. В Україні гру можна подивитися на медіасервісі Megogo.

У букмекерів фаворит – російська команда. Котирування на перемогу ОКР в основний час – 2.25, на нічию – 4.20, на перемогу Чехії – 2.65. На перемогу в матчі: Росія – 1.78, Чехія – 2.00.

Команди грають в групі А, де також виступають – Швеція, Швейцарія, Словаччина, Данія, Велика Британія і Білорусь.

А яку команду ви будете підтримувати на ЧС-2021? Приймайте участь в нашому голосуванні. Вибрати можна кілька збірних.