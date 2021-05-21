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Россия – Чехия: где и во сколько смотреть матч чемпионата мира по хоккею

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 мая, 15:04
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В первом туре мирового первенства встретятся претенденты на награды, матч начнется в 16:15 по киевскому времени
Россия и Чехия откроют ЧМ-2021
Россия и Чехия откроют ЧМ-2021 / Фото: AFP

В Риге сегодня начинается чемпионат мира по хоккею. Откроет турнир суперматч между командами, которые всегда претендуют на награды – сборными России и Чехии.

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Из-за допинговых скандалов Россия не имеет права на флаг и гимн. Команда выступит на турнире, как представитель Олимпийского комитета России (ОКР).

Матч начнется в 16:15 по киевскому времени. В Украине игру можно посмотреть на медиасервисе Megogo.

У букмекеров фаворит – российская команда. Котировки на победу ОКР в основное время – 2.25, на ничью – 4.20, на победу Чехии – 2.65. На победу в матче: Россия – 1.78, Чехия – 2.00.

В тренде

Команды играют в группе А, где также выступают – Швеция, Швейцария, Словакия, Дания, Великобритания и Беларусь.

А какую команду вы будете поддерживать на ЧМ-2021? Принимайте участие в нашем голосовании. Выбрать можно несколько сборных.

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