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СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Залишив сина, дочку і магазин меблів: помер знаменитий хокеїст

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
15 вересня, 11:18
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Зірки Національної хокейної ліги канадського нападника Фреда Стенфілда не стало у віці 77 років
Стенфілд двічі вигравав Кубок Стенлі
Стенфілд двічі вигравав Кубок Стенлі / Фото: Getty Images

Про смерть уродженця Торонто Фреда Стенфілда повідомив Twitter НХЛ.

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Причина смерті відомого нападника, якому було 77 років, офіційно не називається. Але, згідно з повідомленнями в соціальних мережах, Фред помер від серцевої недостатності.

Відзначимо, що за 14 сезонів в НХЛ Стенфілд набрав 616 очок (211 шайб + 405 асистів) у 914 матчах. Він грав за такі команди, як Чикаго, Бостон, Міннесота і Баффало.

У складі Бостона Стенфілд двічі вигравав найпрестижніший клубний трофей світового хокею Кубок Стенлі – це було в 1970 і 1972 роках.

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До речі, два брати Стенфілда, Джим і Джек, також грали в НХЛ.

Після своєї хокейної кар'єри Стенфілд понад 25 років володів магазином офісних меблів у Баффало.

Його дружина Аніта померла в 2019 році.

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У них залишилися син і дочка.

Відчуйте дух тієї епохи – Стенфілд грав без захисного шолома. Зараз так не буває

Нагадаємо, днями Україна втратила чемпіонку Європи. Не стало знаменитої волейболістки Надії Куляші, в дівоцтві – Орлової. Вона два місяці не дожила до свого 60-річчя.

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