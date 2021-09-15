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Оставил сына, дочь и магазин мебели: умер знаменитый хоккеист

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
15 сентября, 11:18
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Звезды Национальной хоккейной лиги канадского нападающего Фреда Стэнфилда не стало в возрасте 77 лет
Стэнфилд дважды выигрывал Кубок Стэнли
Стэнфилд дважды выигрывал Кубок Стэнли / Фото: Getty Images

О смерти уроженца Торонто Фреда Стэнфилда сообщил Twitter НХЛ.

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Причина смерти известного нападающего, которому шел 78-й год, официально не называется. Но, согласно сообщениям в соцсетях, Фред умер от сердечной недостаточности.

Отметим, что за 14 сезонов в НХЛ Стэнфилд набрал 616 очков (211 шайб + 405 ассистов) в 914 матчах. Он играл за такие команды, как Чикаго, Бостон, Миннесота и Баффало.

В составе Бостона Стэнфилд дважды выигрывал самый престижный клубный трофей мирового хоккея Кубок Стэнли – это было в 1970 и 1972 годах.

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Кстати, два брата Стэнфилда, Джим и Джек, также играли в НХЛ.

После своей хоккейной карьеры Стэнфилд более 25 лет владел магазином офисной мебели в Баффало.

Его жена Анита умерла в 2019 году.

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У них остались сын и дочь.

Почувствуйте дух той эпохи – Стэнфилд играл без защитного шлема. Сейчас так не бывает

Напомним, на днях Украина потеряла чемпионку Европы. Не стало знаменитой волейболистки Надежды Куляши, в девичестве – Орловой. Она два месяца не дожила до своего 60-летия.

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