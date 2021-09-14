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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Помер легендарний українець, чий рекорд не можуть побити з минулого століття

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
14 вересня, 15:54
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Переможця двох Олімпіад у змаганнях з метання молота Юрія Сєдих не стало на 67-му році життя
Юріє Сєдих було 66
Юріє Сєдих було 66 / Фото: Getty Images

Про смерть Юрія Сєдих в Twitter повідомив перший віцепрезидент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, глава НОК України Сергій Бубка.

"Глибоко сумуємо у зв'язку із втратою Юрія Сєдих. Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд у метанні молота досі не побитий", – написав Бубка

Як повідомляє пресслужба Всеросійської федерації легкої атлетики, у вівторок вранці у Сєдих стався серцевий напад.

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Відзначимо, що Сєдих є переможцем Олімпійських ігор 1976 і 1980 років, також в його доробку срібна нагорода Ігор 1988 року, одна золота і одна срібна медалі чемпіонатів світу. Тричі він був чемпіоном Європи.

У 1986 році Сєдих встановив рекорд світу, метнувши снаряд на 86,74 м, і цей результат досі залишається не перевершеним.

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Народився Сєдих у Ростовській області, але головних медалей і світового рекорду досягнув, коли жив і тренувався в Україні.

Юрий Сєдих був двічі одружений. У другому шлюбі з Наталією Лісовською, володаркою рекорду світу в штовханні ядра, у нього народилася дочка Алексія, що стала чемпіонкою літніх юнацьких Олімпійських ігор-2010 у метанні молоту під прапором Франції.

Саме у Франції Сєдих з сім'єю жив з 1990-х років, працюючи викладачем фізичної культури в одному з місцевих університетів.

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Читайте також: Підступна хвороба... Україна втратила чемпіонку Європи з волейболу

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