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Ми приїхали не заради перемоги над Сербією. Тренер українців про цілі на ЧС з хокею

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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28 квітня, 09:27
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На чемпіонаті світу з хокею в польському Тихи збірна України спробує пробитися до другого за силою дивізіону світового хокею
Вадим Шахрайчук розраховує за підсумками ЧС піднятися дивізіоном вище
Вадим Шахрайчук розраховує за підсумками ЧС піднятися дивізіоном вище / Фото: iihf.com, Колаж: Сьогодні

Збірна України з хокею декласувала команду Сербії (7:0) у першому поєдинку ЧС-2022 у дивізіоні 1В. Наша команда зробила хорошу заявку на підвищення у класі за підсумками турніру.

Наставник "синьо-жовтих" Вадим Шахрайчук прокоментував перемогу над Сербією та поділився очікуваннями про майбутній поєдинок із командою Польщі.

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"Я повинен сказати "дякую" нашим уболівальникам. Сьогодні була чудова атмосфера, і думаю, що завтра вона буде ще кращою. На арені буде більше глядачів, і це має бути хокейне свято.

Польща та Україна – сусіди та суперники. Думаю що обидві команди захочуть влаштувати шоу для своїх уболівальників . Те, що деякі з наших уболівальників можуть бути тут, з нами, дуже багато важить.

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Ми приїхали сюди не лише для того, щоб виграти одну гру у Сербії. Сьогодні була наша перша гра, і, можливо, нам було тяжко психологічно. У першому періоді ми нервувалися, припускалися помилок, але все виправили і забили кілька відпрацьованих голів", – розповів Шахрайчук сайту iihf.com.

Сьогодні, 28 квітня, збірні України та Польщі проведуть поєдинок на ЧС-2022. Збірна Польщі у першому матчі обіграла Естонію з рахунком 3:0. Після першого туру обидві команди набрали по три очки, але за різницею забитих шайб Україна випереджає своїх суперників. Початок поєдинку – 21:00 .

Усі матчі збірної України на чемпіонаті світу

Середа, 27 квітня

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Четвер, 28 квітня

  • 21:00. Україна Польща

Субота, 30 квітня

  • 17:30. Японія – Україна

Неділя, 1 травня

  • 21:00. Естонія – Україна

Переможець групи виходить у дивізіон IA, команда, яка займе останнє місце, вилітає до дивізіону ІІА.

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