Мы приехали не ради победы над Сербией. Тренер украинцев о целях на ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в польском Тыхы сборная Украины попытается пробиться во второй по силе дивизион мирового хоккея

Вадим Шахрайчук рассчитывает по итогам ЧМ подняться дивизионом выше / Фото: iihf.com, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины по хоккею деклассировала команду Сербии (7:0) в первом поединке ЧМ-2022 в дивизионе 1В. Наша команда сделала хорошую заявку на повышение в классе по итогам турнира.

Наставник "сине-желтых" Вадим Шахрайчук прокомментировал победу над Сербией и поделился ожиданиями о предстоящем поединке с командой Польши.

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"Я должен сказать "спасибо" нашим болельщикам. Сегодня была отличная атмосфера, и думаю, что завтра она будет еще лучше. На арене будет больше зрителей, и это должен быть хоккейный праздник.

Польша и Украина — соседи и соперники. Думаю, что обе команды захотят устроить шоу для своих болельщиков. То, что некоторые из наших болельщиков могут быть здесь, с нами, очень много значит.

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Мы приехали сюда не только для того, чтобы выиграть одну игру у Сербии. Сегодня была наша первая игра, и, возможно, нам было тяжело психологически. В первом периоде мы нервничали, допускали ошибки, но все исправили и забили несколько отработанных голов", – рассказал Шахрайчук сайту iihf.com.

Сегодня, 28 апреля, сборные Украины и Польши проведут поединок на ЧМ-2022. Сборная Польши в первом матче обыграла Эстонию со счетом 3:0. После первого тура обе команды набрали по три очка, но по разнице забитых шайб Украина опережает своих соперников. Начало поединка – 21:00.

Все матчи сборной Украины на чемпионате мира

Среда, 27 апреля

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Четверг, 28 апреля

21:00. Украина – Польша

Суббота, 30 апреля

17:30. Япония – Украина

Воскресенье, 1 мая

21:00. Эстония – Украина

Победитель группы выходит в дивизион IA, команда, которая займет последнее место, вылетает в дивизион IIA.