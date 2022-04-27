Украина деклассировала сербов в первом матче на ЧМ по хоккею

Мужская сборная Украины по хоккею с победы стартовала на чемпионате мира в дивизионе IB, продолжающемся в Польше.
В своем первом матче "сине-желтые" встретились с аутсайдером группы командой Сербии. Свое преимущество украинцы продемонстрировали уже с первых минут матча.
Первую шайбу в ворота сербов уже на второй минуте отправил нападающий Донбасса Александр Пересунько. Он же на 11-й минуте оформил дубль.
Далее по теме
Во втором периоде подопечные Шахрайчука довели счет до разгромного. На этот раз дублем отметился форвард Мариуполя Вадим Мазур. Пятую шайбу принес украинцам Дмитрий Нименко.
А завершили разгром сербов в третьем периоде Феликс Морозов и Виталий Лялька.
Окончательный счет матча – 7:0.
Чемпионат мира дивизион IB:
Украина – Сербия 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
Шайбы: Шайбы: Пересунько, 2, 11, Мазур, 24, 40, Нименко, 34, Морозов, 49, Лялька, 51.
ОБЗОР МАТЧА
Турнирная таблица
- 1. Япония – 3 очка (1 матч, разница шайб 8:0)
- 2. Украина – 3 (1, 7:0)
- 3. Польша – 3 (1, 3:0)
- 4. Эстония – 0 (1, 0:3)
- 5. Сербия – 0 (2, 0:15)
Победитель группы выходит в дивизион IA, команда, которая займет последнее место, вылетает в дивизион IIA.