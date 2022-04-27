Украина деклассировала сербов в первом матче на ЧМ по хоккею

В своем первом матче на ЧМ-2022 по хоккею в дивизионе IВ сборная Украины победила Сербию со счетом 7:0

Украина vs Сербия 7:0 / Фото: ФХУ, Коллаж: Сегодня

Мужская сборная Украины по хоккею с победы стартовала на чемпионате мира в дивизионе IB, продолжающемся в Польше.

В своем первом матче "сине-желтые" встретились с аутсайдером группы командой Сербии. Свое преимущество украинцы продемонстрировали уже с первых минут матча.

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Первую шайбу в ворота сербов уже на второй минуте отправил нападающий Донбасса Александр Пересунько. Он же на 11-й минуте оформил дубль.

Во втором периоде подопечные Шахрайчука довели счет до разгромного. На этот раз дублем отметился форвард Мариуполя Вадим Мазур. Пятую шайбу принес украинцам Дмитрий Нименко.

А завершили разгром сербов в третьем периоде Феликс Морозов и Виталий Лялька.

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Окончательный счет матча – 7:0.

Чемпионат мира дивизион IB:

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Украина – Сербия 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайбы: Шайбы: Пересунько, 2, 11, Мазур, 24, 40, Нименко, 34, Морозов, 49, Лялька, 51.

ОБЗОР МАТЧА

Турнирная таблица

1. Япония – 3 очка (1 матч, разница шайб 8:0)

2. Украина – 3 (1, 7:0)

3. Польша – 3 (1, 3:0)

4. Эстония – 0 (1, 0:3)

5. Сербия – 0 (2, 0:15)

Победитель группы выходит в дивизион IA, команда, которая займет последнее место, вылетает в дивизион IIA.