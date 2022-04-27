Украина – Сербия: прямая трансляция матча ЧМ по хоккею (видео)

В польском городе Тыхы стартовал чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IВ. Свой первый матч на турнире проведет сегодня сборная Украины. Соперником нашей команды будет Сербия.
Матч Украина – Сербия начнется в 17:30 по киевскому времени. Смотрите поединок в прямой трансляции.
УКРАИНА – СЕРБИЯ
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Напомним, что для сербов это будет уже второй поединок на ЧМ. Вчера они разгромно уступили Японии – 0:8.
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Все матчи сборной Украины на чемпионате мира
Среда, 27 апреля
- 17:30. Украина – Сербия
Четверг, 28 апреля
- 21:00. Украина – Польша
Суббота, 30 апреля
- 17:30. Япония – Украина
Воскресенье, 1 мая
- 21:00. Эстония – Украина
Победитель группы выходит в Дивизион IA, команда, которая займет последнее место, вылетает в Дивизион IIA.