Украина – Сербия: прямая трансляция матча ЧМ по хоккею (видео)

Украинская команда попытается пробиться во второй по силе дивизион мирового хоккея, для этого нужно занять первое место в своей группе

Сборная Украины поборется за победу в дивизионе / Фото: ФХУ

В польском городе Тыхы стартовал чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IВ. Свой первый матч на турнире проведет сегодня сборная Украины. Соперником нашей команды будет Сербия.

Матч Украина – Сербия начнется в 17:30 по киевскому времени. Смотрите поединок в прямой трансляции.

Реклама

УКРАИНА – СЕРБИЯ

Напомним, что для сербов это будет уже второй поединок на ЧМ. Вчера они разгромно уступили Японии – 0:8.

Читайте также: Подальше от Путина и зомбиленда: Россию лишили права на чемпионат мира

Реклама

Все матчи сборной Украины на чемпионате мира

Среда, 27 апреля

17:30. Украина – Сербия

Четверг, 28 апреля

21:00. Украина – Польша

Суббота, 30 апреля

Реклама

17:30. Япония – Украина

Воскресенье, 1 мая

21:00. Эстония – Украина

Победитель группы выходит в Дивизион IA, команда, которая займет последнее место, вылетает в Дивизион IIA.