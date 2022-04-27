Україна – Сербія: пряма трансляція матчу ЧС з хокею (відео)

У польському місті Тихи стартував чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні ІВ. Свій перший матч на турнірі проведе сьогодні збірна України. Суперником нашої команди буде Сербія.
Матч Україна – Сербія розпочнеться о 17:30 за київським часом. Дивіться поєдинок у прямій трансляції.
УКРАЇНА – СЕРБІЯ
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Нагадаємо, що для сербів це буде вже другий поєдинок на ЧС. Вчора вони розгромно поступилися Японії – 0:8.
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Усі матчі збірної України на чемпіонаті світу
Середа, 27 квітня
- 17:30. Україна – Сербія
Четвер, 28 квітня
- 21:00. Україна Польща
Субота, 30 квітня
- 17:30. Японія – Україна
Неділя, 1 травня
- 21:00. Естонія – Україна
Переможець групи виходить до Дивізіону IA, команда, яка займе останнє місце, вилітає до Дивізіону IIA.