Чемпионат мира по хоккею: расписание и результаты матчей сборной Украины

Украинской команде, чтобы приблизиться к элите мирового хоккея нужно занимать первое место в своем дивизионе

Украина будет играть на ЧМ в городе Тыхы / Фото: Коллаж: Сегодня

В польском городе Тыхы проходит чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IВ. В мировой хоккейной иерархии, это третий по силе эшелон.

В нем участвует и сборная Украины. Накануне чемпионата мира наша команда провела серию спаррингов. И в одном из них показала лучший результат за 12 лет.

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Расписание и результаты всех матчей ЧМ-2022

Вторник, 26 апреля

17:30. Сербия – Япония

21:00. Польша – Эстония

Среда, 27 апреля

17:30. Украина – Сербия

Четверг, 28 апреля

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17:30. Япония – Эстония

21:00. Украина – Польша

Пятница, 29 апреля

21:00. Сербия – Польша

Суббота, 30 апреля

17:30. Япония – Украина

21:00. Эстония – Сербия

Воскресенье, 1 мая

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17:30. Польша – Япония

21:00. Эстония – Украина

Согласно регламенту, победитель группы выходит в Дивизион IA, команда, которая займет последнее место, вылетает в Дивизион IIA.

Смотрите один из последних спаррингов сборной Украины перед чемпионатом мира: